Общество
5 апреля 08:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России утвержден список обязательных предметов для страшеклассников

В проект нового образовательного стандарта вошли 16 дисциплин

Автор фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министерство просвещения РФ подготовило проект обновленного образовательного стандарта для 10–11‑х классов. Как сообщил в беседе с РИА Новости Максим Костенко, возглавляющий Институт содержания и методов обучения имени Леднева, в обязательную программу войдут 16 дисциплин.

Среди них — традиционные предметы: русский язык и литература, математика и информатика, естественные науки (физика, химия, биология, география), а также история, обществознание, иностранный язык, физическая культура и курс «Основы безопасности и защиты Родины».

Отдельные дисциплины — родной язык и родная литература, а также второй иностранный язык — останутся на усмотрение семьи и школы. По словам Костенко, школа не вправе навязывать изучение второго иностранного, если родители против. При этом, если предмет все‑таки выбран, его оценка будет отражена в аттестате.

Ранее Минпросвещения сообщало о создании нового образовательного стандарта для старшеклассников, переход на который планируется с 1 сентября 2027 года.

соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
