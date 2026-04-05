В России утвержден список обязательных предметов для страшеклассников
В проект нового образовательного стандарта вошли 16 дисциплин
Министерство просвещения РФ подготовило проект обновленного образовательного стандарта для 10–11‑х классов. Как сообщил в беседе с РИА Новости Максим Костенко, возглавляющий Институт содержания и методов обучения имени Леднева, в обязательную программу войдут 16 дисциплин.
Среди них — традиционные предметы: русский язык и литература, математика и информатика, естественные науки (физика, химия, биология, география), а также история, обществознание, иностранный язык, физическая культура и курс «Основы безопасности и защиты Родины».
Отдельные дисциплины — родной язык и родная литература, а также второй иностранный язык — останутся на усмотрение семьи и школы. По словам Костенко, школа не вправе навязывать изучение второго иностранного, если родители против. При этом, если предмет все‑таки выбран, его оценка будет отражена в аттестате.
Ранее Минпросвещения сообщало о создании нового образовательного стандарта для старшеклассников, переход на который планируется с 1 сентября 2027 года.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
