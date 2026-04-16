Общество
16 апреля 18:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России впервые наблюдается дефицит рабочей силы

Для бизнеса и правительства такие условия — абсолютно новая реальность.

В России впервые наблюдается дефицит рабочей силы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый раз в современной истории российская экономика переживает нехватку рабочих рук. Об этом сообщает ТАСС, приводят слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

На Биржевом форуме ММВБ руководитель Банка России назвала настоящую ситуацию «новой реальностью» для правительства и бизнеса. В регуляторе рассчитывают на миграцию сотрудников из малопродуктивных областей в эффективные секторы. Хотя высокая инфляция в этом не помогает, в ЦБ все ще хотят достичь уровня четырех процентов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Татарстане на работу смогут устроить 3,3 тысячи сотрудников из Индии — это в пять раз больше, чем в прошлом году. О потребности увеличить кадровые обороты в этом году заявили турфирмы, деревообрабатывающее предприятие, ОЭЗ и другие.

