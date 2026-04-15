В России впервые в гражданский оборот поступила вакцина от оспы в жевательных таблетках. Препарат называется «ТЭОВак», его разработал 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ. Вакцина зарегистрирована ещё в 2010 году, но раньше её не выпускали в гражданский оборот, обратил внимание «Союз Докторов», изучив реестр Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

С октября по декабрь 2025 года Росздравнадзор разрешил оборот семи серий этой вакцины. Теперь препарат может поступать в аптеки и больницы.

Как действует вакцина? В инструкции сказано: это высушенный вирус, спрессованный с наполнителем в таблетку. В зависимости от активности серии на упаковке указано, сколько принимать — половину таблетки, целую или несколько штук. Таблетку нужно разжевать и держать во рту до полного растворения.

«ТЭОВак» применяют для профилактики натуральной оспы и оспы животных, а также для ревакцинации тех, кто работает с опасными вирусами.

За последние два года в России заметно выросло количество серий противооспенных вакцин, поступивших в оборот. Если в 2022–2023 годах их было 15, то в 2024–2025-м — уже 24. Возможно, это связано со вспышкой оспы обезьян в мире и завозными случаями в Россию. В 2024 году выявили два таких случая у туристов из Китая, в этом году инфекцию находили в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего в России зарегистрировано четыре вакцины от оспы:

«ОртопоксВак» — разработана центром «Вектор» в 2022 году;

«Вакцина оспенная живая» и «ОспаВир» — производства компании «Микроген»;

«ТЭОВак» — разработка 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации.

Только «ОспаВир» — инактивированная, её можно применять для первичной вакцинации. Остальные три — живые. Официально прививки от оспы в России прекратили после 1980 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о ликвидации натуральной оспы. Все, кто родился позже, не привиты.

