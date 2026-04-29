Общество
29 апреля 11:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России за работу музой предлагают 100 тысяч рублей

Требования к кандидаткам - хорошее чувство юмора и загадочность.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Необычная вакансия появилась на рекрутинговом сервисе SuperJob. Некий музыкант ищет музу, которая будет вдохновлять его на написание песен. Среди требований - хорошее чувство юмора и загадочность, пишут РИА Новости.

В необычные задачи входят: написание милых утренних сообщений, вдохновение на новые песни и странные романтичные поступки, а также давать возможность превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений. Работодатель готов платить до 100 тысяч рублей в месяц. От девушки требуется быть свободной, понятной и немного недоступной.

В качестве дополнительных условий указаны спонтанные походы в кафе, театры, кино, цветы без повода и странные сообщения посреди ночи.

Ранее сообщалось, что казанцам скучно работать охранниками и бухгалтерами. Согласно опросу, горожане с неприязнью смотрят на офисных клерков и ряд других самых обычных профессий.

