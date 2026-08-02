Общество
2 августа 21:20
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«Вечерняя Казань»

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В России зафиксировали резкое падение оптовых цен на мясо птицы

До розничных магазинов тренд еще не дошел — на прилавках курятина за месяц подорожала на 8 процентов, а эксперты предупреждают о рисках нового скачка цен из-за низкой рентабельности птицефабрик.

В России зафиксировали резкое падение оптовых цен на мясо птицы

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

После затяжного роста оптовая стоимость курятины на российском рынке продемонстрировала обратную динамику. Всего за две недели тушка бройлера в опте подешевела на 6,3 процента, опустившись до отметки в 222 рубля за килограмм. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Снижение связано с выходом на рынок партий мелкой птицы: птицефабрики начали экономить и урезать рацион бройлерам. Несмотря на падение оптовых показателей, рядовые потребители этого пока не ощутили. Оптовая коррекция дойдет до магазинных прилавков с задержкой. Напротив, за последний месяц розничные цены на куриное мясо в супермаркетах выросли в среднем на 8 процентов.

Аналитики прогнозируют, что ценовые пики текущего года уже пройдут, рынок ждет плавное снижение стоимости птицы. Рентабельность птицеводческого бизнеса в стране по-прежнему находится на опасно низком уровне. Из-за низкой доходности производители не спешат наращивать объемы производства. Дефицит предложения на рынке в перспективе может спровоцировать очередную волну подорожания курятины.

Ранее мы писали, что куриные яйца стали самым подешевевшим продуктом в России. Также снизились цены на сладкий перец, бананы, сливочное масло и детский творожок.

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