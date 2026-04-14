Общество
14 апреля 15:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России закрываются еще и турецкие магазины одежды

Зарубежная компания надеялась, что после ухода западных продавцов жители начнут скупать неизвестные марки, но этого не случилось.

В России закрываются еще и турецкие магазины одежды

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Бренды Oxxo, Club, NetWork и Mudo турецкого миллиардера Хюсню Озйегина уходят из России. Они относятся к «Марке Рус», входящей в состав Fiba Retail Group. Эти магазины стал частью российского рынка с начала СВО, когда объемы западного ретейла сократились. Об этом сообщает «Ъ».

В прошлом году уже перестало работать 10 точек брендов Озйегина. Осталось еще 20 магазинов, среди которых уже нет Mudo. При этом компания не покидает рынок полностью, а просто избавляется от убыточных пространств. В «Марка Рус» намерены сосредоточиться на продаже испанского бренда Mango через местные онлайн-платформы.

Помимо этого, Fiba Retail Group раньше занималась развитиями марок GAP, Marks & Spencer, однако и это сотрудничество закончилось в феврале 2022 года. Именно тогда на смену Европе в одежный ретейл пришла Турция. Компания была уверена, что россияне начнут скупать товары неизвестных брендов, и не тратилась на рекламу, однако это и оказалось роковой ошибкой. Как заявил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, своего покупателя Fiba у нас не нашли. При этом цены на одежду оказались выше, чем в Турции.

Ванчугов отметил, что проблема касается не только этих брендов — падение продаж в офлайне наблюдают многие ретейлеры, вынужденные в итоге закрывать точки.

Ранее сообщалось, что и «М.Видео» планирует закрыть 30 процентов магазинов в России. Маркетплейсы и онлайн-магазин сильно давят на офлайн-точки, предоставляя более низкие цены.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
