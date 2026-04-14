Зарубежная компания надеялась, что после ухода западных продавцов жители начнут скупать неизвестные марки, но этого не случилось.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Бренды Oxxo, Club, NetWork и Mudo турецкого миллиардера Хюсню Озйегина уходят из России. Они относятся к «Марке Рус», входящей в состав Fiba Retail Group. Эти магазины стал частью российского рынка с начала СВО, когда объемы западного ретейла сократились. Об этом сообщает «Ъ».

В прошлом году уже перестало работать 10 точек брендов Озйегина. Осталось еще 20 магазинов, среди которых уже нет Mudo. При этом компания не покидает рынок полностью, а просто избавляется от убыточных пространств. В «Марка Рус» намерены сосредоточиться на продаже испанского бренда Mango через местные онлайн-платформы.

Помимо этого, Fiba Retail Group раньше занималась развитиями марок GAP, Marks & Spencer, однако и это сотрудничество закончилось в феврале 2022 года. Именно тогда на смену Европе в одежный ретейл пришла Турция. Компания была уверена, что россияне начнут скупать товары неизвестных брендов, и не тратилась на рекламу, однако это и оказалось роковой ошибкой. Как заявил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, своего покупателя Fiba у нас не нашли. При этом цены на одежду оказались выше, чем в Турции.

Ванчугов отметил, что проблема касается не только этих брендов — падение продаж в офлайне наблюдают многие ретейлеры, вынужденные в итоге закрывать точки.

Ранее сообщалось, что и «М.Видео» планирует закрыть 30 процентов магазинов в России. Маркетплейсы и онлайн-магазин сильно давят на офлайн-точки, предоставляя более низкие цены.

