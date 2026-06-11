Общество
11 июня 01:56
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В России запретят депортировать участвовавших в СВО иностранцев

Новшества коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства.

В России запретят депортировать участвовавших в СВО иностранцев

Автор фото: сайт Госдумы

Госдумой в третьем чтении принят законопроект, запрещающий депортацию из России иностранцев, которые участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ.  

Речь идет об иностранных гражданах и лиц без гражданства, служивших по контракту и участвующих в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований. Таким иностранцам нельзя будет также отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу.  

Авторы законопроекта предлагают не исполнять все принятые с 24 февраля 2022 года решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, об отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании по отношению к иностранцам, воевавшим по контракту в составе ВС России, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что с начала года более 24,4 тысячи иностранцев прибыли в Казань на работу. Еще свыше 16 тысяч - на учебу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Чебоксары утром попали под ракетную атаку

Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 млн рублей

Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.