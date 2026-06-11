В России запретят депортировать участвовавших в СВО иностранцев
Новшества коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства.
Госдумой в третьем чтении принят законопроект, запрещающий депортацию из России иностранцев, которые участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ.
Речь идет об иностранных гражданах и лиц без гражданства, служивших по контракту и участвующих в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований. Таким иностранцам нельзя будет также отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу.
Авторы законопроекта предлагают не исполнять все принятые с 24 февраля 2022 года решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, об отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании по отношению к иностранцам, воевавшим по контракту в составе ВС России, пишет «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось, что с начала года более 24,4 тысячи иностранцев прибыли в Казань на работу. Еще свыше 16 тысяч - на учебу.
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