Проект «Орбита» объединит пациентов из восьми округов. Главная цель — понять причины ожирения в каждом регионе и выработать меры борьбы.

Автор фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России запустят первую в стране программу комплексного изучения проблем избыточного веса и ожирения. Она называется «Орбита». Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина на пресс-конференции в рамках Российского национального конгресса «Человек и лекарство».

По словам Драпкиной, программа позволит выяснить, какие факторы влияют на развитие ожирения в каждом регионе и каждом муниципалитете. Это поможет дать точные рекомендации и понять, как управлять процессом снижения веса.

Проект объединит пациентов из восьми федеральных округов. Это первая масштабная инициатива, которая рассматривает ожирение как междисциплинарную проблему — с медицинской, социальной и экономической точек зрения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что избыточный вес имеют 40 процентов населения России. Распространённость ожирения среди взрослых составляет почти 25 процентов.

