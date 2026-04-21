В России запустят первую программу по изучению ожирения
Проект «Орбита» объединит пациентов из восьми округов. Главная цель — понять причины ожирения в каждом регионе и выработать меры борьбы.
В России запустят первую в стране программу комплексного изучения проблем избыточного веса и ожирения. Она называется «Орбита». Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина на пресс-конференции в рамках Российского национального конгресса «Человек и лекарство».
По словам Драпкиной, программа позволит выяснить, какие факторы влияют на развитие ожирения в каждом регионе и каждом муниципалитете. Это поможет дать точные рекомендации и понять, как управлять процессом снижения веса.
Проект объединит пациентов из восьми федеральных округов. Это первая масштабная инициатива, которая рассматривает ожирение как междисциплинарную проблему — с медицинской, социальной и экономической точек зрения.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что избыточный вес имеют 40 процентов населения России. Распространённость ожирения среди взрослых составляет почти 25 процентов.
Ранее мы писали, что в России наблюдается рост детского ожирения. В основном страдают мальчики.
Также Мурашко назвал четыре болезни, которые сильнее всего вредят здоровью россиян. Хорошая новость: операции при ожирении теперь можно сделать бесплатно по полису.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
