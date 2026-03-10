Доля должников до 25 лет увеличилась в несколько раз.

Количество обанкротившейся молодежи до 25 лет в 2023 году составляла 1,5 процента, в 2024 году — уже девять процентов, а в прошлом году этот показатель вырос до 14 процентов. О новой тенденции среди зумеров сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей финансовых организаций и коллекторских агентств.

Однако новый статус приобретают не только молодые россияне до 25 лет, но и люди до 30 лет — их доля увеличилась с 10 процентов до 20 процентов за тот же самый период, заявил гендиректор «Финэквы» Алексей Злебкин. При этом население от 30 лет стало более серьезно относиться к займам, все реже становясь банкротами. Об этом заявил глава «Интел коллекта» Алексей Велижанин.

Статистика банков оказалась схожа с данными коллекторских агентств. Представитель Сбербанка подтвердил увеличение числа банкротов младше 30 лет, однако отметил, что в прошлом году этот рост остановился. В «Дом.рф» заявили об удвоении числа банкротов до 25 лет с 2020 года.

Как объясняет глава ID Collect Александр Васильев, зумеры не умеют обращаться с личными финансами, а также не считают банкротство чем-то стыдным. Помимо этого, у молодежи зачастую нет ни квартиры, ни открытой ипотеки, что позволяет им беспрепятственно пользоваться этим финансовым статусом, заявил директор по управлению рисками «Мигкредита» Олег Бердасов.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Арбитражный суд Татарстана рассмотрел 64 тысячи дел о банкротстве. Количество таких заявлений жителей увеличилось практически на 20 процентов относительно 2024 года.



