Общество
19 апреля 14:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В российских соцсетях предложили сделать «жалобную кнопку» против дипфейков

Новая опция повысит цифровую безопасность граждан и снизит риски распространения фейков.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России предложили обязать платформы и соцсети отечественного производства внедрить кнопку «Пожаловаться на дипфейк». Такое предложение направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов главе Минцифры страны Максуту Шадаеву, пишет РИА Новости.

 

По словам Чернышова, существующие механизмы жалоб не рассчитаны на специфику созданного нейросетевого контента. Дипфейки все чаще используются для дезинформации, мошенничества и давления на репутацию.

Новая опция, уверен спикер, повысит цифровую безопасность граждан и снизит риски распространения фейков.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить ИИ создавать образ человека без его согласия. Идея в том, чтобы защитить людей от дипфейков и генерации голоса без разрешения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.