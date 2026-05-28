Появились фейки от имени властей Татарстана о создании организации «Дуслар»
Рустам Минниханов якобы подписал соответствующий указ.
В СМИ рассылают фейковые релизы о создании республиканской общественной организации правоохранительно-волонтёрской направленности «Дуслар». Говорится, что раис Татарстана Рустам Минниханов подписал соответствующий указ. Но данная информация не соответствует действительности, сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе главы республики.
В сообщении сказано, что в состав организации войдут ветераны СВО из всех районов и городских округов Татарстана, представители Региональной общественной организации «Русская община Республики Татарстан», которые наравне с другими членами Организации будут участвовать в патрулировании населённых пунктов и оказании содействия органам правопорядка. А задачами организации станут содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка; участие в патрулировании населённых пунктов; профилактика правонарушений и адаптация участников СВО к мирной жизни и вовлечение их в общественно полезную деятельность.
Ранее сообщалось, что мошенники под видом Минтруда Татарстана ищут могильщиков. Аферисты обещают зарплату до 250 тысяч рублей.
