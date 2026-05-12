Якобы вводятся противоэпидемические меры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанским СМИ направляют фейковые документы от «Минздрава» о введении противоэпидемических мер против хантавируса. В сообщении говорится о якобы выявлении в казанском госпитале данного вируса, в связи с чем и вводятся меры профилактики.

Однако такие сообщения ложные, заявили в пресс-службе раиса Татарстана. Жителей просят быть внимательнее и не распространять фейковую информацию.

Ранее сообщалось, что хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку. У заболевшего наблюдается повышенная температура, лихорадка, кровотечение органов. Но распространение вируса в России маловероятно.

