В сливочном масле казанской фирмы «Молснаб» обнаружили кишечную палочку
Порядка 800 килограммов продукции снято с реализации.
Управление Роспотребнадзора по Татарстану в ходе внеплановой выездной проверки по требованию прокуратуры выявила на казанском предприятии «Молснаб», выпускающем молочную продукцию, нарушения.
Так, на предприятии нарушены требования к содержанию производственных помещений и к декларированию продукции.
Лабораторные испытания образца сырья масла сливочного показали, что в нем присутствуют бактерии группы кишечной палочки. Сотрудники ведомства сняли с реализации порядка 800 килограммов масла, несоответствующего требованиям технического регламента по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо оштрафовано на 30 000 рублей. Кроме того, вынесены два решения о признании недействительными деклараций о соответствии на масло сливочное, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.
Ранее сообщалось, что новый ГОСТ подготовили для энергетиков. Основная задача - установить чёткие и жёсткие требования к составу и характеристикам напитков.
