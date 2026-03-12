Порядка 800 килограммов продукции снято с реализации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Управление Роспотребнадзора по Татарстану в ходе внеплановой выездной проверки по требованию прокуратуры выявила на казанском предприятии «Молснаб», выпускающем молочную продукцию, нарушения.

Так, на предприятии нарушены требования к содержанию производственных помещений и к декларированию продукции.

Лабораторные испытания образца сырья масла сливочного показали, что в нем присутствуют бактерии группы кишечной палочки. Сотрудники ведомства сняли с реализации порядка 800 килограммов масла, несоответствующего требованиям технического регламента по микробиологическим показателям.

Юридическое лицо оштрафовано на 30 000 рублей. Кроме того, вынесены два решения о признании недействительными деклараций о соответствии на масло сливочное, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

