12 марта 00:46
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В сливочном масле казанской фирмы «Молснаб» обнаружили кишечную палочку

Порядка 800 килограммов продукции снято с реализации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Управление Роспотребнадзора по Татарстану в ходе внеплановой выездной проверки по требованию прокуратуры выявила на казанском предприятии «Молснаб», выпускающем молочную продукцию, нарушения.  

Так, на предприятии нарушены требования к содержанию производственных помещений и к декларированию продукции.  

Лабораторные испытания образца сырья масла сливочного показали, что в нем присутствуют бактерии группы кишечной палочки. Сотрудники ведомства сняли с реализации порядка 800 килограммов масла, несоответствующего требованиям технического регламента по микробиологическим показателям.

Юридическое лицо оштрафовано на 30 000 рублей. Кроме того, вынесены два решения о признании недействительными деклараций о соответствии на масло сливочное, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану. 

