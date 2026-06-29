В соседней с Татарстаном Башкирии ввели ограничения на продажу бензина
Меры приняты из-за повышенного спроса.
Премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев сообщил о введении ограничений на продажу топлива — до 30 литров на один автомобиль. Такие меры нужны в связи с повышенным спросом.
Ограничения не затронут бюджетные организации, а для контроля над ситуацией к работе привлекут представителей администрации и центра общественной безопасности. По прогнозу Шельдяева, ситуация должна прийти в норму к концу недели.
Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что спрос на бензин уже начал снижаться, так как поставки топлива с НПЗ были увеличены на одну тысячу тонн. Изначально ажиотаж возник из-за вопросов к логистике. В некоторых районах работают только частные заправки, которые из-за малого объема не могут обеспечить топливом всех желающих.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал ряд поручений касательно топливного рынка. Во-первых, для стабилизации ситуации необходимо нарастить объем предложения. Также стоит выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Сбой произошел сразу у двух самолетов.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.