Общество
29 июня 23:54
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«Вечерняя Казань»

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В соседней с Татарстаном Башкирии ввели ограничения на продажу бензина

Меры приняты из-за повышенного спроса.

В соседней с Татарстаном Башкирии ввели ограничения на продажу бензина

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев сообщил о введении ограничений на продажу топлива — до 30 литров на один автомобиль. Такие меры нужны в связи с повышенным спросом.

Ограничения не затронут бюджетные организации, а для контроля над ситуацией к работе привлекут представителей администрации и центра общественной безопасности. По прогнозу Шельдяева, ситуация должна прийти в норму к концу недели.

Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что спрос на бензин уже начал снижаться, так как поставки топлива с НПЗ были увеличены на одну тысячу тонн. Изначально ажиотаж возник из-за вопросов к логистике. В некоторых районах работают только частные заправки, которые из-за малого объема не могут обеспечить топливом всех желающих.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал ряд поручений касательно топливного рынка. Во-первых, для стабилизации ситуации необходимо нарастить объем предложения. Также стоит выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.

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