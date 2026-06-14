Общество
14 июня 10:10
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«Вечерняя Казань»

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В соседней с Татарстаном Самарской области ввели карантин из-за болезни Банга

Вирус может стать причиной паралича, менингита и бесплодия — как мужского, так и женского.

В соседней с Татарстаном Самарской области ввели карантин из-за болезни Банга

Автор фото: Главное управление ветеринарии Кабмина РТ

В соседствующей с Татарстаном Самарской области ввели карантин из-за болезни Банга, также известной как бруцеллез или средиземноморская лихорадка. Об этом сообщает портал 63.ru со ссылкой на официальные заявления властей.

Очаг заболевания был обнаружен в одном из частных хозяйств села Новокуровки Хворостянского района — для местных жителей ввели ограничения. Отмечается, что бруцеллез обнаружен у крупного рогатого скота. Человек может заразиться от животного — и не только от коров и быков, но также от коз, овец и свиней. Заболевание передается также при употреблении мяса зараженного животного.

Известно, что бруцеллез вызывается бактериями бруцелл, а его симптомы похожи на грипп: температура 39-40 градусов, головная боль, рвота и диарея, боли в мышцах. В хронической форме болезнь Банга может служить причиной поражения спинного и головного мозга, вызвать артрит, параличи, воспаления половых органов и другие симптомы.

От человека к человеку болезнь не передается.

Ранее сообщалось, что хантавирус чаще всего регистрируется в Поволжье — в том числе в Татарстане. Болезнь, по словам экспертов, не представляет опасности для местных жителей, если те вовремя обратились к врачу.

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