В США казанский Ту-160М назвали одним из самых дальнобойных самолетов мира
Стратегический ракетоносец способен ударять по целям, находясь на значительном расстоянии от зоны действия ПВО.
Американское издание Military Watch Magazine охарактеризовало Ту-160М, производящийся на Казанском авиационном заводе, одним из самых дальнобойных бомбардировщиков всех стран.
«Ту-160 является самым крупным боевым самолетом, когда-либо поступавшим в оперативную работу. Он способен нести на борту около 45 тонн вооружения, включая ядерные и обычные крылатые ракеты. В отличие от многих бомбардировщиков, все вооружение размещено внутри фюзеляжа, что снижает лобовое сопротивление и сохраняет эксплуатационные характеристики», — говорится в статье.
Отмечается, что использование новых двигателей НК-32-02 снижает расход топливо и увеличивает дальность. Стратегический ракетоносец способен ударять по целям, находясь на значительном расстоянии от зоны действия ПВО. Как считают авторы, недавняя модернизация и увеличение объемов производства представляет в случае конфликта угрозу для НАТО.
Ранее Казанский авиазавод представил Ту-214 на выставке в рамках саммита АСЕАН. Стенд с отечественным воздушным судном посетили делегации из Лаоса, Филиппин, Камбоджи, Индии, Таиланда, Вьетнама, Брунея, Малайзии, Мьянмы и Восточного Тимора.
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