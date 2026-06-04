Общество
4 июня 20:04
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В старейшей деревянной мечети Татарстана приступают к ремонту фундамента

Завершен демонтаж сруба.

В старейшей деревянной мечети Татарстана приступают к ремонту фундамента

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

В селе Асан-Елга Кукморского района находится старейшая деревянная мечеть Татарстана 1742 года постройки. В начале мая там анонсировали реставрационные работы. Сейчас уже завершен демонтаж сруба, а скоро строители приступят к ремонту фасада сообщили в комитете республики по охране объектов культурного наследия.

Специалистам предстоит провести протезирование деревянных элементов сруба с восстановлением нижних венцов, заменить деструктивные участки сруба, полностью обновить балки перекрытий с существенными дефектами. Кроме того необходимо подготовить материал для восстановления горизонтальной обшивки стен, отреставрировать оконные наличников и профильные карнизы и локально заменить оконные и дверные колоды.

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

После восстановления фундамента на место вернут восстановленный сруб из сосновых брёвен диаметром от 30 до 50 сантиметров, собранный в паз и рубленых «в обло» — один из древних способов плотной связки брёвен в углах венцов, который защищает дерево от попадания влаги.

Ранее сообщалось, что в Кукморе завершается реставрация будущего музея валенок. На работы в 2026 году было выделено более 78 миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
rais.tatarstan.ru
На Кировской дамбе в тестовом режиме заработал курортный комплекс TatarSu

Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В каких селах Татарстана появятся базовые станции со связью и интернетом

У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.

соцсети
Спасшая ребенка из воды жительница Казани поделилась, как потратит 1 млн награды

Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.

прокуратура Татарстана
В Татарстане насмерть на питбайке разбилась 14-летняя девочка

Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.