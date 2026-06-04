В старейшей деревянной мечети Татарстана приступают к ремонту фундамента
Завершен демонтаж сруба.
В селе Асан-Елга Кукморского района находится старейшая деревянная мечеть Татарстана 1742 года постройки. В начале мая там анонсировали реставрационные работы. Сейчас уже завершен демонтаж сруба, а скоро строители приступят к ремонту фасада сообщили в комитете республики по охране объектов культурного наследия.
Специалистам предстоит провести протезирование деревянных элементов сруба с восстановлением нижних венцов, заменить деструктивные участки сруба, полностью обновить балки перекрытий с существенными дефектами. Кроме того необходимо подготовить материал для восстановления горизонтальной обшивки стен, отреставрировать оконные наличников и профильные карнизы и локально заменить оконные и дверные колоды.
После восстановления фундамента на место вернут восстановленный сруб из сосновых брёвен диаметром от 30 до 50 сантиметров, собранный в паз и рубленых «в обло» — один из древних способов плотной связки брёвен в углах венцов, который защищает дерево от попадания влаги.
Ранее сообщалось, что в Кукморе завершается реставрация будущего музея валенок. На работы в 2026 году было выделено более 78 миллионов рублей.
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