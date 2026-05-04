Общество
4 мая 12:47
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

В Татарстане 117 ветеранов получают сразу две пенсии

Средний размер обеих выплат превышает 63 тысячи рублей.

Автор фото: ТАСС / dpa

В Татарстане участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут получать сразу две пенсии — страховую по старости и государственную по инвалидности. Как сообщили в республиканском отделении Социального фонда России, такой возможностью сейчас пользуются 117 ветеранов. Средний размер двух пенсий для них составляет более 63 тысяч рублей.

Помимо этого ветеранам положен ряд дополнительных выплат. Во-первых, ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей, установленная указом президента РФ ещё в апреле 2019 года. Во-вторых, ежемесячная денежная выплата: для участников войны — 6 595,78 рубля, для инвалидов войны — 8 794,41 рубля. Эти суммы указаны с учётом стоимости набора социальных услуг. Также к пенсии идёт дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в 1000 рублей.

Ранее мы писали, что по размеру средней пенсии Татарстан опередил 46 регионов России. Выплата в республике составляет 24 932 рубля.

Также сообщалось, когда россиянам повысят пенсию в следующий раз. Последняя индексация выплат для бюджетников и госслужащих прошла 1 апреля.

