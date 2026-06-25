Общество
25 июня 18:43
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Екатерина Петрова

Журналист

В Татарстане беспилотники выпускают более 20 предприятий, рассказал Колчин

Некоторые компании имеют опыт в отрасли свыше 25-30 лет.

В Татарстане беспилотники выпускают более 20 предприятий, рассказал Колчин

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Замглавы Минпромторга Татарстана Иван Колчин заявил во время пресс-конференции в преддверии Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026», что в республике на данный момент выпускают беспилотники более 20 предприятий. Некоторые из них имеют опыт работы в отрасли более 25-30 лет.

БПЛА создают в основном для решения проблем на рынках сельского и лесного хозяйств, для мониторинга ЛЭП, нефтепроводов и экологического надзора. Все это демонстрирует высокий уровень интеграции технологий в реальный сектор экономики Татарстана, считает Колчин.

Ранее во время пресс-конференции глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал, что ключевая логика форума строится вокруг трех направлений: мультисредность (БПЛА в разных средах: в воздухе, на земле и на воде), автономность (способность беспилотников распознавать обстановку, строить маршрут, передавать друг другу данные и так далее) и подготовка кадров: отрасли нужны не только операторы, но и инженерные команды: конструкторы, программисты и другие.

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