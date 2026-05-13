В Татарстане ежегодно фиксируется почти тысяча коррупционных преступлений
В каждом муниципалитете республики появились должности помощников глав по вопросам противодействия коррупции.
Ежегодно в Татарстане регистрируется около тысячи коррупционных правонарушений. В каждом городском округе республики были введены должности помощников глав, ответственных за борьбу с коррупцией. Об этом на международном форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» рассказал заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.
- Большие деньги требуют строгого контроля. Коррупция — это не просто число правонарушений, а сложное социальное явление, которое подрывает мораль общества и эффективность государственного управления, - отметил Камалтынов.
Поэтому в 2006 году республика одной из первых приняла закон и программу по борьбе с коррупцией. С тех пор прошло почти 20 лет, и работа продолжается.
- В каждом муниципалитете появились должности помощников глав по вопросам противодействия коррупции. Проводятся антикоррупционные проверки, действует экспертная группа, которая занимается выявлением причин нарушений и разработкой мер по снижению коррупционных рисков, - уточнил Камалтынов.
Основная цель антикоррупционных мероприятий - это устранение системных условий, способствующих коррупции. Например, в сельском хозяйстве был наведён порядок. Для получения субсидий фермерам разработали пошаговые инструкции, а процедуру их предоставления упростили.
- Берега рек и озёр, которые ранее захватывались без контроля из-за отсутствия учёта границ и охраняемых зон, стали доступнее для всех. Аналогичная работа ведётся и в лесах: более миллиона гектаров лесного фонда получили установленные границы и были внесены в единый государственный реестр недвижимости. Это позволило очистить берега рек и леса от незаконно захваченных земель. О полном завершении пока говорить рано, но результаты уже заметны, - добавил спикер.
Также, по словам Камалтынова, Татарстан внедрил инновационную систему «Народный контроль», которая позволяет жителям республики давать обратную связь по всем аспектам жизни. За последний год в систему поступило более 86 тысяч обращений. В государственных и муниципальных учреждениях принимаются меры по предотвращению коррупции, включая контроль за конфликтами интересов.
Напомним, что в начале года мы писали о том, что уровень коррупции в Татарстане падает. Жители, которые участвовали в опросе, не могут выделить какую-либо конкретную отрасль, в которой было бы распространено злоупотребление служебными полномочиями.
