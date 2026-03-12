Общество
12 марта 11:29
Автор материала:Екатерина Петрова

В Татарстане ежегодно выявляют до 45 случаев гепатита С

Основная возрастная группа — от 20 до 49 лет.

В Татарстане ежегодно выявляют до 45 случаев гепатита С

Автор фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Всего в мире зарегистрировано более 70 миллионов инфицированных гепатитом С, в России их около пяти миллионов, а в Татарстане — 24 тысячи. Сюда входят и носители хронического гепатита С, отмечает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Татарстану Лилия Юзлибаева.

Ежегодно регистрируются новые случаи острого гепатита С. В мире средние показатели - около двух миллионов, по России - 12-15 тысяч, а в республике - от 35-45 случаев. При этом около двух тысяч случаев хронического гепатита С являются первичновыявленными. Основная возрастная группа инфицированных (70 процентов) - это лица трудоспособного возраста (от 20 до 49 лет).

Заразиться гепатитом С можно через медицинские манипуляции, при использовании нестерильного медицинского оборудования, через внутривенное применение наркотиков, косметологические студии (татуаж, маникюр), половым путем. Есть и бытовое заражение (через зубные щетки, бритвенные приборы, маникюрные наборы). Поэтому специалист посоветовала регулярно проходить скрининг в качестве профилактики.

Ранее мы писали большой материал о том, что в этом году в России ввели бесплатный генетический тест по ОМС, однако доступен он будет не всем. Также есть надежда, что бесплатно будут делать прививку от ВПЧ. Но беспокоит врачей рост случаев мужского бесплодия. Разбираемся, что нового предлагает диспансеризация.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.