Всего в мире зарегистрировано более 70 миллионов инфицированных гепатитом С, в России их около пяти миллионов, а в Татарстане — 24 тысячи. Сюда входят и носители хронического гепатита С, отмечает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Татарстану Лилия Юзлибаева.

Ежегодно регистрируются новые случаи острого гепатита С. В мире средние показатели - около двух миллионов, по России - 12-15 тысяч, а в республике - от 35-45 случаев. При этом около двух тысяч случаев хронического гепатита С являются первичновыявленными. Основная возрастная группа инфицированных (70 процентов) - это лица трудоспособного возраста (от 20 до 49 лет).

Заразиться гепатитом С можно через медицинские манипуляции, при использовании нестерильного медицинского оборудования, через внутривенное применение наркотиков, косметологические студии (татуаж, маникюр), половым путем. Есть и бытовое заражение (через зубные щетки, бритвенные приборы, маникюрные наборы). Поэтому специалист посоветовала регулярно проходить скрининг в качестве профилактики.

Ранее мы писали большой материал о том, что в этом году в России ввели бесплатный генетический тест по ОМС, однако доступен он будет не всем. Также есть надежда, что бесплатно будут делать прививку от ВПЧ. Но беспокоит врачей рост случаев мужского бесплодия. Разбираемся, что нового предлагает диспансеризация.

