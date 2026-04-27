Межрегиональное общественное движение (МОД) «Движение против рака» сообщило о поступающих из республики обращениях.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года межрегиональное общественное движение «Движение против рака» получило около 20 жалоб от жителей региона на отсутствие платиносодержащих онкопрепаратов. Об этом сообщают в организации. Чаще всего в обращениях упоминаются карбоплатин и цисплатин.

17 марта 2026 года МОД направило повторное обращение в Минздрав Татарстана, попросив обеспечить одну из пациенток препаратом карбоплатин, а также предоставить информацию о наличии в республике платиносодержащих лекарств. На текущий момент ответ от ведомства не получен.

По данным МОД «Движение против рака», основная причина нехватки препаратов — рост стоимости платины. Из‑за этого производство лекарств на её основе стало дороже, но их цена остаётся фиксированной, поскольку препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Текущий уровень цен не обеспечивает рентабельность производства.

Чтобы решить проблему дефицита, МОД предлагает перерегистрировать цены на платиносодержащие препараты, то есть установить уровень, который сделает их производство выгодным для фармкомпаний, а также договориться с производителями о выпуске необходимого объёма лекарств.

В рамках решения вопроса организация уже направила письма ключевым отечественным производителям.

Ситуация остаётся на контроле движения. Организация продолжит отслеживать обращения пациентов и взаимодействовать с профильными ведомствами и производителями.

Ранее «Вечерняя Казань» выпустила большой материал о нехватке доксорубицина и других препаратов. Пациентам советуют ехать в Москву на лечение.

