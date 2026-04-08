8 апреля 10:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД при перевозке детей

Меры решили ужесточить из-за неутешительной статистики прошлого года — в республике из-за ДТП погибло 13 юных пассажиров, пострадали 184.

Автор фото: Александр Уткин / РИА Новости

В регионе планируют ужесточить наказание за нарушения правил на дорогах, если в авто находится ребенок. Соответствующий законопроект рассматривают в совете законодателей.

За передачу управления ребенку введут штраф в 50 тысяч рублей. А если ребенка везет водитель в состоянии опьянения, его заставят выплатить такой же штраф или лишат прав на два года. За отказ проходить медицинское освидетельствование на «алкоголь» грозят такие же санкции. При совершении более серьезных нарушений при перевозке детей будет применяться арест до 15 суток либо штраф в размере 50 тысяч рублей.

На такие меры в Госсовете решили пойти из-за неутешительной статистики прошлого года. В республике из-за ДТП погибло 13 юных пассажиров, пострадали 184. Всего по России зафиксировано более семи тысяч таких аварий, в которых погибли 328 детей.

Ранее сообщалось, что на автомобильной дороге Казань — Шемордан в Пестречинском районе водитель наехал на 16-летную девочку на зебре. Погибшая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

