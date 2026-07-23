Общество
23 июля 11:50
Автор материала:
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Дилия Мингазова

Журналист

В Татарстане из-за маленькой зарплаты не хватает инспекторов ГИМС

Происшествий с маломерными судами становится все больше.

В Татарстане из-за маленькой зарплаты не хватает инспекторов ГИМС

Автор фото: мэрия Казани

Инспекторов государственной инспекции по маломерным судам не хватает в Татарстане. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассказал замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по Татарстану - главный госинспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев.

Только с начала года на воде произошло уже десять аварий с маломерными судами, семь человек погибли. Еще девятерых смогли спасти, однако часть из них получила серьезные травмы. По некоторым таким наездам возбуждены уголовные дела.

- Основные причины аварий - управление в нетрезвом состоянии, поездки на гидроциклах в вечернее время (это запрещено), передача управления водным транспортом человеку без прав, отсутствие спасательных жилетов, - перечислил Мокеев.

Спасатели проводят совместные рейды на воде вместе с правоохранителями, МЧС, ОСВОД и общественными инспекторами ГИМС. С начала года проведено 812 патрулирований, тогда как в прошлом году на ту же дату - 957. Такие патрулирования, по словам Мокеева, приносят «определенные результаты». Судоводителей привлекают к «административке».

- Количественный показатель патрулирований и привлеченных к административной ответственности судоводителей ниже показателей прошлого года - это объясняется нехваткой кадров, - рассказал Мокеев. - При штатной численности подразделений ГИМС в 96 человек вакантной остается 21 должность, в том числе и 10 госинспекторов ГИМС.

Основная причина нехватки сотрудников, отметил спикер, низкая зарплата.

Ране Мокеев также рассказал, что с начала года на водных объектах Татарстана погиб 31 человек. Среди 31 погибшего было трое детей, спасти смогли 25 человек – в их числе шестеро несовершеннолетних.

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