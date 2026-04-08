Нововведение предусматривает возмещение даже тем членам семьи, чье местоположение неизвестно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике намерены изменить процесс выплаты родственникам погибших во время специальной военной операции. Теперь в расчет будут браться и те члены семьи, которые с военным и не взаимодействовали. Постановление Кабмина с тремя изменениями в текущий прядок находится на антикоррупционной экспертизе.

Во-первых, компенсация теперь будет полагаться родственникам, указанным в заявлении, даже если их местоположение неизвестно. Сумма будет делиться поровну на всех. Во-вторых, если у погибшего есть члены семьи, не указанные в заявлениях, то перед перечислением средств им будет направлено уведомление о возможности компенсации. Ответить на него нужно в течение 30 дней, иначе выплату разделят между остальными родственниками.

Помимо этого, получить свою долю можно будет и постфактум — не указанные в заявлении родственники, имеющие право на выплату, могут обратиться к членам семьи уже после перечисления компенсации с просьбой выделить необходимое количество средств. При возникновении конфликта можно обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что в Татарстане каждый ребенок участников СВО получает выплату в 20 тысяч рублей. Более того, 70 процентов военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, уже нашли работу.

