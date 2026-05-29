Общество
29 мая 14:43
«Вечерняя Казань»

В Татарстане клещи укусили 604 ребенка

Больше всего укусов было в Казани.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По поводу присасывания клещей в больницы обратились 2643 человека, из них 604 ребенка. За тот же период прошлого года был зафиксировано 4660 укусов, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Больше всего присасываний клещей зарегистрировали в Казани (728), Набережных Челнах (262) и Альметьевском районе (246). В общей сложности в этом году исследовано 1432 клеща, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 256 клещах (14,4 процента), гранулоцитарного анаплазмоза человека в 12 клещах (0,9 процента), моноцитарного эрлихиоза человека в четырех клещах (0,4 процента). Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в пяти клещах.

От клещей обработано 1730 гектаров из 2500 запланированных. Против энцефалита привиты 9950 человек, что составляет 72 процента от плана.

Ранее сообщалось, что укус клеща может обойтись и без последствий, то есть не факт, что человек может заразиться. Главная опасность — клещи, которые уже инфицированы возбудителями различных заболеваний и могут передать их людям при присасывании.

