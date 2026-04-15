Выявлением таких охотников занимается Росгвардия: сотрудники проверяют оружие, боеприпасы, документы, соблюдение правил.

Автор фото: пресс-служба Росгвардии

В республике в связи с открытием сезона охоты на водоплавающих птиц сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии проводят профилактические рейды по угодьям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители проверяют оружие, боеприпасы, документы, соблюдение правил. С особым пристрастием выявляют подвыпивших охотников. Уже успели проверить 783 человека и 382 машины, нарушителей оказалось всего 13. В частности, проступки заключаются в ходьбе с расчехленным заряженным оружием и охотой без разрешения.

Как напомнили в Росгвардии, всего в Татарстане оружием владеет 41 тысяча человек, у которых суммарно имеется 75 тысяч единиц. Охотников республики призывают строго следовать закону и правилам.

Как ранее сообщалось, в регионе насчитывается 140 охотничьих угодий и 139 учетных маршрутов протяженностью 14 500 километров. Запасы ресурсов оценивают в 2,9 миллиарда рублей.

