Вузы, туроператоры и заводы смогут вместе создавать маршруты для школьников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Фонд науки и технологий Татарстана запускает новую грантовую программу — на этот раз на развитие научно-популярного и промышленного туризма. Как рассказал директор фонда Тимур Халитов, старт запланирован уже на этот год. Получить поддержку смогут университеты, которые работают в связке с туроператорами и промышленными предприятиями. Минимум три вуза получат гранты уже в 2026 году.

Идея в том, чтобы показать школьникам, что наука и инженерия — это не скучные учебники, а живая, интересная и хорошо оплачиваемая работа.

«Цель такая, чтобы у вас, школьников, появилось понимание того, что наука как профессия, инженерия как профессия — это очень интересно, классно, престижно и популярно в республике», — сказал Халитов на открытии сотого научно-популярного маршрута в России.

Юбилейный, сотый маршрут запустили именно в Татарстане. Для республики он стал уже седьмым. Вся программа идёт в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в стране до 2031 года.

Ранее мы писали, что туристов пугают цены на аренду казанских квартир. Летний сезон в Татарстане стартовал, и туристы уже бронируют жилье на июль и август. Так где останавливаются путешественники и сколько это стоит?

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