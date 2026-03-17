Общество
17 марта 13:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане научились искать ОКН под землей без раскопок

Такая система аэроразведки признана лучшей в России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Институт археологии Академии наук Татарстана создал новую система воздушной разведки, которая позволяет искать скрытые от глаз объекты наследия без раскопок. Система была признана лучшей в стране. Помимо этого в республике научились применять 3D-сканирование памятников, которое исключает человеческий фактор и ускоряет процесс в пять раз. Этими и другими достижениями региона делится пресс-служба комитета ОКН, приводя выступление председателя Ивана Гущина на заседании Совфеда.

Цифровые копии уже сделали для многих зданий, в том числе для башни Сююмбике. Детальную модель также создали для Свияжска. Она активно используется для планирования строительства и подготовки отчётов для ЮНЕСКО.

Гущин рассказал, что в Татарстане работают над собственной платформой, которая «в цифре» охватит весь цикл жизни объекта. Оцифровано уже 1,3 миллиона материалов, копившихся десятилетиями. В работу внедрили и уникальную модель ИИ «Госпромт», разработанную при поддержке нацпроекта «Экономика данных». Она помогает в задачах мониторинга, анализа и подготовки заключений.

Одной из важных задач глава комитета назвал переход АИС «ЕГРОКН» на платформу «ГосТех», что обеспечит межведомственное взаимодействие и структурирует имеющуюся информацию. Гущин также подчеркнул необходимость создания единого пространства для работы с ОКН среди всех регионов России.

Гущин обратился к Минкульту России с предложением провести в Татарстане пилотный проект для для отработки механизмов интеграции региональных систем с будущим ЕГРОКН на платформе «ГосТех».

Ранее Гущин рассказал о сложностях приспособления ОКН в Татарстане. Приспособить объект под современные нужды, сохранив его историко‑культурную ценность и обеспечив безопасность, является комплексной задачей.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
