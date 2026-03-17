Такая система аэроразведки признана лучшей в России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Институт археологии Академии наук Татарстана создал новую система воздушной разведки, которая позволяет искать скрытые от глаз объекты наследия без раскопок. Система была признана лучшей в стране. Помимо этого в республике научились применять 3D-сканирование памятников, которое исключает человеческий фактор и ускоряет процесс в пять раз. Этими и другими достижениями региона делится пресс-служба комитета ОКН, приводя выступление председателя Ивана Гущина на заседании Совфеда.

Цифровые копии уже сделали для многих зданий, в том числе для башни Сююмбике. Детальную модель также создали для Свияжска. Она активно используется для планирования строительства и подготовки отчётов для ЮНЕСКО.

Гущин рассказал, что в Татарстане работают над собственной платформой, которая «в цифре» охватит весь цикл жизни объекта. Оцифровано уже 1,3 миллиона материалов, копившихся десятилетиями. В работу внедрили и уникальную модель ИИ «Госпромт», разработанную при поддержке нацпроекта «Экономика данных». Она помогает в задачах мониторинга, анализа и подготовки заключений.

Одной из важных задач глава комитета назвал переход АИС «ЕГРОКН» на платформу «ГосТех», что обеспечит межведомственное взаимодействие и структурирует имеющуюся информацию. Гущин также подчеркнул необходимость создания единого пространства для работы с ОКН среди всех регионов России.



Гущин обратился к Минкульту России с предложением провести в Татарстане пилотный проект для для отработки механизмов интеграции региональных систем с будущим ЕГРОКН на платформе «ГосТех».

Ранее Гущин рассказал о сложностях приспособления ОКН в Татарстане. Приспособить объект под современные нужды, сохранив его историко‑культурную ценность и обеспечив безопасность, является комплексной задачей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.