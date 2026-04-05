Автор фото: РИА Новости

Весенний охотничий сезон стартовал в Татарстане: теперь можно охотиться на селезней с использованием подсадных (манных) уток. По информации Госкомитета республики по биоресурсам, период продлится до 6 мая, а власти установили жесткие правила для этого сезона. Например, охота разрешена исключительно из укрытия и допустимо только гладкоствольное огнестрельное оружие с дробью менее 5 мм.

Кроме того, ходовая охота запрещена, плавсредства (лодки и т. д.) можно применять лишь как неподвижное укрытие либо для подбора и перевозки добычи — без использования мотора, а на одну подсадную утку могут охотиться максимум два человека.

Календарь любительской и спортивной охоты на 2026 год предусматривает поэтапное открытие сезона. С 11 апреля — охота на водоплавающую дичь (селезней и гусей), и с 18 апреля — на боровую дичь (самцов глухарей и тетеревов, а также вальдшнепа).

Документ, регламентирующий сроки и виды охотничьих ресурсов, был опубликован ранее на сайте Госкомитета РТ по биоресурсам и охватывает все сезоны текущего года.

Ранее мы сообщали, что прием заявлений на получение разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях стартует с 25 марта.

