Рустам Минниханов подписал соответствующее распоряжение.

Автор фото: РИА Новости

В Татарстане отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен после пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим». Распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов.

Режим ЧС отменен для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, трагедия произошла 31 марта. На заводе «Нижнекамскнефтехим» случился взрыв. Возгорание началось во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Всего погибли 12 человек, в том числе один пожарный. Сама поисковая операция завершилась через несколько дней. Среди погибших также девять сотрудников НКНХ, два работника подрядной организации «Татспецнефтехимремстрой». В больницы доставили несколько десятков пострадавших при пожаре. Причиной ЧП стало воспламенение газовой смеси во время работы по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.