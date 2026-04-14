Общество
14 апреля 07:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане отменили режим ЧС, введенный после взрыва на «Нижнекамскнефтехиме»

Рустам Минниханов подписал соответствующее распоряжение.

Автор фото: РИА Новости

В Татарстане отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен после пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим». Распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов.

Режим ЧС отменен для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, трагедия произошла 31 марта. На заводе «Нижнекамскнефтехим» случился взрыв. Возгорание началось во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Всего погибли 12 человек, в том числе один пожарный. Сама поисковая операция завершилась через несколько дней. Среди погибших также девять сотрудников НКНХ, два работника подрядной организации «Татспецнефтехимремстрой». В больницы доставили несколько десятков пострадавших при пожаре. Причиной ЧП стало воспламенение газовой смеси во время работы по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

Ранее мы писали, что медикам, помогавшим жертвам взрыва на Нижнекамскнефтехиме, выплатят спецпремии. Также из стационара выписали еще двоих пациентов.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
