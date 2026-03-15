В Татарстане ожидается апрельская жара
Температура поднимется до +12 градусов.
В Татарстане столбики термометров достигнут 12 градусов тепла. Об этом сообщает ФГБУ «УГМС Татарстана».
16 марта погода порадует жителей отсутствием осадков. Прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах туман. Скорость ветра останется невысокой, до восьми метров в секунду.
Температурный режим будет контрастным. Ночью столбики термометров опустятся до минус семи градусов, в некоторых местах — до минус двенадцати градусов. Днём воздух прогреется до двенадцати градусов тепла.
Резкий перепад температур приведёт к образованию сильной гололедицы на дорогах.
Ранее сообщалось, что в Казани был побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до 10 градусов.
Всё самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
