Температура поднимется до +12 градусов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане столбики термометров достигнут 12 градусов тепла. Об этом сообщает ФГБУ «УГМС Татарстана».

16 марта погода порадует жителей отсутствием осадков. Прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах туман. Скорость ветра останется невысокой, до восьми метров в секунду.

Температурный режим будет контрастным. Ночью столбики термометров опустятся до минус семи градусов, в некоторых местах — до минус двенадцати градусов. Днём воздух прогреется до двенадцати градусов тепла.

Резкий перепад температур приведёт к образованию сильной гололедицы на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Казани был побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до 10 градусов.

Всё самое интересное в нашем телеграм-канале.