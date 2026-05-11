В Татарстане потеплеет до +19 градусов, но будет ветрено
Местами пройдет небольшой дождь.
В Татарстане 11 мая станет заметно теплее. По данным Гидрометцентра республики, воздух прогреется до 14–19 градусов выше нуля. В Казани синоптики обещают от 16 до 18 градусов тепла.
При этом погода будет не самой спокойной. Ветер юго-восточный, его скорость составит 6–11 метров в секунду, а в некоторых районах порывы могут разогнаться до 15–17 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, днём кое-где пройдёт небольшой дождь.
Напомним, «Яндекс Погода» поделилась предварительной погодой в Казани на остаток месяца. Важно отметить, что это усредненные данные за последние 10 лет.
Ранее сообщалось, что внезапные и обильные снегопады весной, которые наблюдались в Москве, станут обычным делом для россиян в будущем. Однако лето постепенно увеличивается по времени, если анализировать данные за 10-20 лет.
Также мы писали, когда в Татарстане откроют купальный сезон. Озвучена рекомендуемая дата.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.
Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.