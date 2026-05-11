11 мая 08:50
В Татарстане потеплеет до +19 градусов, но будет ветрено

Местами пройдет небольшой дождь.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане 11 мая станет заметно теплее. По данным Гидрометцентра республики, воздух прогреется до 14–19 градусов выше нуля. В Казани синоптики обещают от 16 до 18 градусов тепла.

При этом погода будет не самой спокойной. Ветер юго-восточный, его скорость составит 6–11 метров в секунду, а в некоторых районах порывы могут разогнаться до 15–17 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, днём кое-где пройдёт небольшой дождь.

Напомним, «Яндекс Погода» поделилась предварительной погодой в Казани на остаток месяца. Важно отметить, что это усредненные данные за последние 10 лет.

Ранее сообщалось, что внезапные и обильные снегопады весной, которые наблюдались в Москве, станут обычным делом для россиян в будущем. Однако лето постепенно увеличивается по времени, если анализировать данные за 10-20 лет.

