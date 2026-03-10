В Татарстане потеплеет до +4 градусов, но будет скользко
Синоптики обещают резкие перепады температуры: от ночных -25 градусов до дневного плюса и сильной гололедицы.
Погода в Татарстане на этой неделе будет меняться стремительно. 10 марта утром еще морозно — до -15...-20 градусов, местами до -25 градусов. Днем воздух прогреется до -6…-11 градусов, на востоке чуть холоднее. Возможен небольшой снег и слабая метель. Об этом сообщает Гидрометслужба республики.
В среду, 11 марта, резкое потепление. Ночью -8...-13 градусов, на востоке до -19 градусов, но к утру температура поднимется до -1...-6 градусов. Днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, ветер до 15 метров в секунду, возможна метель.
В четверг, 12 марта, весна вступает в права. Ночью около 0...-4 градусов, днем воздух прогреется до +4 градусов. Осадки маловероятны, но на дорогах сильная гололедица.
Ранее россиян предупредили, что этой весной следует ожидать еще и ранней активности клещей. В этом виноваты обильные осадки, поскольку снег защищает насекомых от холода.
