Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Создана электронная доска почета лучших работников Татарстана. Соответствующий указ подписан раисом республики Рустамом Миннихановым, с документом можно ознакомиться на сайте главы РТ.

На сайте будут размещены имена и фотографии работников, которых отметят за профессиональные результаты и вклад в экономику и социальную сферу региона. Проект запустят по адресу gordost.tatar.ru.

Доска послужит аналогом привычных стендов с портретами, но с ежегодным обновлением. В список войдут сотрудники предприятий, чиновники и работники бюджетной сферы. Обновление будет происходить ежегодно.

Кандидатов будут выдвигать сами компании, органы власти и муниципалитеты. Среди критериев: не менее трех лет стажа в отрасли и отсутствие дисциплинарных взысканий. А также у сотрудника должны иметься высокие показатели в работе, участие в значимых проектах, внедрение новых решений, наставничество, общественная и волонтерская активность, награды и победы в профессиональных конкурсах.

Отбор осуществляется в несколько этапов: кандидатов выберут с 11 мая по 11 июня. Окончательное решение примут до конца июля. В августе данные загрузят на сайт через личные кабинеты.

Ранее сообщалось, что Фарид Мухаметшин и Ирек Файзуллин получат звание почетного гражданина Казани. Оба кандидата демонстрируют высокий профессионализм и стратегическое мышление.

