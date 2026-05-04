В Татарстане появилась электронная доска почета лучших работников
Указ подписал Рустам Минниханов.
Создана электронная доска почета лучших работников Татарстана. Соответствующий указ подписан раисом республики Рустамом Миннихановым, с документом можно ознакомиться на сайте главы РТ.
На сайте будут размещены имена и фотографии работников, которых отметят за профессиональные результаты и вклад в экономику и социальную сферу региона. Проект запустят по адресу gordost.tatar.ru.
Доска послужит аналогом привычных стендов с портретами, но с ежегодным обновлением. В список войдут сотрудники предприятий, чиновники и работники бюджетной сферы. Обновление будет происходить ежегодно.
Кандидатов будут выдвигать сами компании, органы власти и муниципалитеты. Среди критериев: не менее трех лет стажа в отрасли и отсутствие дисциплинарных взысканий. А также у сотрудника должны иметься высокие показатели в работе, участие в значимых проектах, внедрение новых решений, наставничество, общественная и волонтерская активность, награды и победы в профессиональных конкурсах.
Отбор осуществляется в несколько этапов: кандидатов выберут с 11 мая по 11 июня. Окончательное решение примут до конца июля. В августе данные загрузят на сайт через личные кабинеты.
Ранее сообщалось, что Фарид Мухаметшин и Ирек Файзуллин получат звание почетного гражданина Казани. Оба кандидата демонстрируют высокий профессионализм и стратегическое мышление.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Авария произошла по пути в Казань.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».