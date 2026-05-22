В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также планируется смонтировать освещение на 6,5 километра дороги.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике возьмутся за дорожное благоустройства и установят 886 дорожных знаков, а также оборудуют 49 остановок и добавят 34 пешеходных перехода. Работы выполнят до конца года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Миндортранс Татарстана.

Помимо этого, трассы и улицы в регионе обезопасят с помощью установки 10,2 тысячи погонных метров ограждений и 681 погонного метра пешеходных заборов. Также планируется смонтировать освещение на 6,5 километра дороги и 7,4 тысячи метров тротуара.

Обновление случится в Высокогорском районе на трассе регионального значения Каменка – Дубъязы – Большая Атня – Шуман, в Лаишевском районе при капремонте автомобильной дороги «Столбище – Атабаево» - Карадули и в Пестречинском районе на магистрали Казань – Шемордан.

Ранее сообщалось, что на еще один нацпроект — «Беспилотные авиационные системы» — в республике потратили два миллиарда рублей. Эта сумма составляет 100 процентов от заложенных расходов в этом направлении.

