В Татарстане появится 886 новых дорожных знаков, 49 остановок и 34 «зебры»
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также планируется смонтировать освещение на 6,5 километра дороги.
В республике возьмутся за дорожное благоустройства и установят 886 дорожных знаков, а также оборудуют 49 остановок и добавят 34 пешеходных перехода. Работы выполнят до конца года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Миндортранс Татарстана.
Помимо этого, трассы и улицы в регионе обезопасят с помощью установки 10,2 тысячи погонных метров ограждений и 681 погонного метра пешеходных заборов. Также планируется смонтировать освещение на 6,5 километра дороги и 7,4 тысячи метров тротуара.
Обновление случится в Высокогорском районе на трассе регионального значения Каменка – Дубъязы – Большая Атня – Шуман, в Лаишевском районе при капремонте автомобильной дороги «Столбище – Атабаево» - Карадули и в Пестречинском районе на магистрали Казань – Шемордан.
Ранее сообщалось, что на еще один нацпроект — «Беспилотные авиационные системы» — в республике потратили два миллиарда рублей. Эта сумма составляет 100 процентов от заложенных расходов в этом направлении.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Температуры достигнут +31 градуса.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».
Режим беспилотной опасности в республике действует с 2:40 ночи.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.