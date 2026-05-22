Общество
22 мая 13:49
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Татарстане появится 886 новых дорожных знаков, 49 остановок и 34 «зебры»

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также планируется смонтировать освещение на 6,5 километра дороги.

В Татарстане появится 886 новых дорожных знаков, 49 остановок и 34 «зебры»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике возьмутся за дорожное благоустройства и установят 886 дорожных знаков, а также оборудуют 49 остановок и добавят 34 пешеходных перехода. Работы выполнят до конца года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Миндортранс Татарстана.

Помимо этого, трассы и улицы в регионе обезопасят с помощью установки 10,2 тысячи погонных метров ограждений и 681 погонного метра пешеходных заборов. Также планируется смонтировать освещение на 6,5 километра дороги и 7,4 тысячи метров тротуара.

Обновление случится в Высокогорском районе на трассе регионального значения Каменка – Дубъязы – Большая Атня – Шуман, в Лаишевском районе при капремонте автомобильной дороги «Столбище – Атабаево» - Карадули и в Пестречинском районе на магистрали Казань – Шемордан.

Ранее сообщалось, что на еще один нацпроект — «Беспилотные авиационные системы» — в республике потратили два миллиарда рублей. Эта сумма составляет 100 процентов от заложенных расходов в этом направлении.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

скриншот видео
Сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани

Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ночью над Татарстаном сбили беспилотники

Режим беспилотной опасности в республике действует с 2:40 ночи.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.