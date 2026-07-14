Новые меры поддержки, призванные снизить финансовую нагрузку на бизнес и ускорить социальную газификацию региона, вступят в силу с 1 января следующего года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госсовете Татарстана одобрили налоговые льготы для СНТ, соцобъектов и газораспределительных сетей. На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам под председательством Леонида Якунина депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом и третьем чтениях проект изменений в закон о налоге на имущество организаций. Новые меры поддержки начнут действовать с 1 января следующего года.

Законопроект на заседании представила заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова. Инициатива, по ее словам, носит ярко выраженный социальный характер и предусматривает продление и введение налоговых преференций для ключевых отраслей.

– Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества (СНТ) будут полностью освобождены от налога на имущество общего пользования сроком на один год. Для частных объектов здравоохранения, физкультуры и спорта (за исключением финансируемых из бюджета) ставка налога снижается до 4,55 процента от исчисленной суммы сроком на один год, – отметила Анфимова.

Она уточнила, что мера призвана повысить доступность качественной медпомощи и вовлечь больше граждан в здоровый образ жизни. При этом спикер также рассказала о том, что для организаций, эксплуатирующих новые газораспределительные сети внутри населенных пунктов, тоже вводится льготная ставка 4,55 процента на 5 лет.

– Для остальных магистралей и сетей компаний, реализующих природный газ населению, на период до 2027–2021 годов (с предложением продления до 1 февраля 2028 года) утверждается ставка 2,73 процента. Льготы призваны снизить нагрузку на газовые компании и ускорить подведение голубого топлива к жилым домам, соцобъектам и дачным участкам, – объяснила Анфимова.

В ходе обсуждения парламентарии также подняли острый вопрос о правилах подведения газа к садовым товариществам. На заседании четко обозначили два главных условия, при которых СНТ может рассчитывать на бесплатную газификацию.

По словам спикера, во-первых, это географический статус, ведь садовый участок должен обязательно находиться в официальных границах уже газифицированного населенного пункта. Если товарищество расположено «в чистом поле», под программу оно не попадает. Во-вторых, это согласие собственников, так как требуется наличие общего протокола всех членов СНТ. Документ должен четко регламентировать юридические и технические критерии, включая беспрепятственный допуск служб для последующей эксплуатации и ремонта газопроводов в условиях суженных дачных дорог.

Ранее сообщалось, что льготы по налогам для СНТ и газопроводов хотят продлить в Татарстане. Имущественные отчисления в сокращенном размере также сохранят для социально-культурных учреждений.

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