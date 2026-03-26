Общество
26 марта 02:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане приступили к взрывным работам на реках

Первые взрывы уже прозвучали на участках Тоймы у Менделеевска.

Автор фото: скриншот видео

В Татарстане начали взрывать лед  на реках. Взрывные работы уже прошли на двух участках Тоймы у Менделеевска. Извилистое русло реки пока закрыто льдом, она проходит вдоль всего города, и при бурном таянии снега может наделать немало проблем.  

‎Подрывами льда  занимаются военнослужащие Казанского высшего военного танкового командного училища совместно с подразделениями Главного управления МЧС России по Татарстану.  

В пробуренные шурфы во льду Тоймы подрывники заложили более 31 килограмма взрывчатых веществ и провели три взрыва льда на площади 150 квадратных метров, чтобы обеспечить безопасное прохождение воды во время половодья. ‎

‎- Ежегодно во время половодья в республике проводятся превентивные мероприятия по благоприятному прохождению весеннего паводка, в том числе – ледовзрывные работы, распиловка и чернение льда. В основном работы организуют на затороопасных участках либо вблизи автомобильных мостов. После проведения взрывных работ лёд меняет свою структуру и разрушается значительно быстрее. Запасы воды в снеге в этом году значительно больше, - сообщил начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС управления гражданской обороны  и защиты населения Главного управления МЧС России по РТ капитан внутренней службы Павел Матюшев.

Ранее мы писали, что март в Татарстане бьет температурные рекорды. До конца месяца температурный фон будет выше на пять-шесть градусов.

