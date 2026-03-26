В Татарстане приступили к взрывным работам на реках
Первые взрывы уже прозвучали на участках Тоймы у Менделеевска.
В Татарстане начали взрывать лед на реках. Взрывные работы уже прошли на двух участках Тоймы у Менделеевска. Извилистое русло реки пока закрыто льдом, она проходит вдоль всего города, и при бурном таянии снега может наделать немало проблем.
Подрывами льда занимаются военнослужащие Казанского высшего военного танкового командного училища совместно с подразделениями Главного управления МЧС России по Татарстану.
В пробуренные шурфы во льду Тоймы подрывники заложили более 31 килограмма взрывчатых веществ и провели три взрыва льда на площади 150 квадратных метров, чтобы обеспечить безопасное прохождение воды во время половодья.
- Ежегодно во время половодья в республике проводятся превентивные мероприятия по благоприятному прохождению весеннего паводка, в том числе – ледовзрывные работы, распиловка и чернение льда. В основном работы организуют на затороопасных участках либо вблизи автомобильных мостов. После проведения взрывных работ лёд меняет свою структуру и разрушается значительно быстрее. Запасы воды в снеге в этом году значительно больше, - сообщил начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по РТ капитан внутренней службы Павел Матюшев.
Ранее мы писали, что март в Татарстане бьет температурные рекорды. До конца месяца температурный фон будет выше на пять-шесть градусов.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
Архипелаг Чагос отделяют от Тегерана пять тысяч километров.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.