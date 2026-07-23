Общество
23 июля 17:43
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане продолжат идти грозы и град

Ночью на территории региона также ожидается туман.

В Татарстане продолжат идти грозы и град

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В пятницу, 24 июля, в республику вновь придет непогода — синоптики прогнозируют грозы с порывами метра до 20 метров в секунду, местами возможен град. Ночью ожидается сильный дождь и туман, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Жителям напомнили не прятаться от стихии под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и ЛЭП. При передвижении по улицам и дорогам необходимо проявлять осторожность. Особенно важно в непогоду следить за детьми, помогать пожилым и больным людям.

При нахождении дома в грозу рекомендуется закрыть окна и двери, отключить и не пользоваться электроприборами, а также не растапливать печь. Если непогода застала на улице, необходимо укрыться в помещении, избегать металлических навесов, по возможности оставаться в автомобиле, сойти с велосипеда или мотоцикла. Оказавшимся в этот момент на природе татарстанцам нужно укрыться в низине, не пользоваться электрическими устройствами, не прятаться под высокими деревьями и удалиться от водоемов.

В случае экстренной ситуации необходимо позвонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ураган застал туристов во время сплава по реке Чусовой. Сильный ветер повалил деревья на двух женщин. Одна погибла на месте, вторая сломала голень.

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