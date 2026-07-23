В Татарстане продолжат идти грозы и град
Ночью на территории региона также ожидается туман.
В пятницу, 24 июля, в республику вновь придет непогода — синоптики прогнозируют грозы с порывами метра до 20 метров в секунду, местами возможен град. Ночью ожидается сильный дождь и туман, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
Жителям напомнили не прятаться от стихии под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и ЛЭП. При передвижении по улицам и дорогам необходимо проявлять осторожность. Особенно важно в непогоду следить за детьми, помогать пожилым и больным людям.
При нахождении дома в грозу рекомендуется закрыть окна и двери, отключить и не пользоваться электроприборами, а также не растапливать печь. Если непогода застала на улице, необходимо укрыться в помещении, избегать металлических навесов, по возможности оставаться в автомобиле, сойти с велосипеда или мотоцикла. Оказавшимся в этот момент на природе татарстанцам нужно укрыться в низине, не пользоваться электрическими устройствами, не прятаться под высокими деревьями и удалиться от водоемов.
В случае экстренной ситуации необходимо позвонить по телефону 112.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ураган застал туристов во время сплава по реке Чусовой. Сильный ветер повалил деревья на двух женщин. Одна погибла на месте, вторая сломала голень.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
Девушка утверждала, что замужество — это бескорыстный шаг, однако бесплатно разговаривать с журналистами отказалась.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?