Общество
11 марта 14:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане провели 2,5 тысячи онлайн-приемов у врачей через МАХ

Жители региона активно осваивают возможность закрыть больничный без очного посещения поликлиники.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Медики республики уже провели 2,5 тысячи консультаций через мессенджер МАХ, а на прием через приложение записались 15,6 тысячи раз. В феврале с помощью нового канала связи закрыли 26 больничных, а уже в марте количество выросло до 590. Успехами в распространении инновационного сервиса поделился замминистра здравоохранения республики Андрей Ефремов на брифинге в Кабмине Татарстана.

Он рассказал, насколько проще стало выходить с больничного — после выздоровления достаточно просто воспользоваться онлайн-консультацией. Эксперимент по внедрению МАХ в систему здравоохранения начался в декабре. Сначала его проводили только на базе больницы № 7, но позже нововведение распространилось на все взрослые поликлиники Татарстана.

Помимо этого, именно в Татарстане впервые реализовали возможность электронной подписи согласий. Таким образом оформлено уже 75 документов, а в проекте участвуют 40 медучреждений.

Инновации разрабатывают в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, какие еще функции стали доступны татарстанцам в нацмессенджере. В МАХ можно проводить уроки, там размещены полезные сервисы и «Госуслуги», сразу же на платформе можно посмотреть и цифровые документы. Помимо этого, во всех вузах республики в скором времени планируют ввести цифровой ID студента, который будет доступен в приложении.

