Ветеринары обследуют хозяйства, ведут учёт поголовья и усиливают контроль за дикими кабанами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане проводят месячник по профилактике африканской чумы свиней под названием «Летний вепрь». Об этом сообщило государственное бюджетное учреждение «Кукморское районное государственное ветеринарное объединение».

Она нацелена на предотвращение распространения особо опасного вируса, который грозит полной гибелью поголовья и серьёзными экономическими потерями.

Специалисты ветеринарной службы организуют сплошной учёт свиней во всех типах хозяйств — от крупных комплексов до личных подсобных подворий. Параллельно проводятся обходы, в ходе которых владельцам разъясняют риски заражения АЧС и базовые правила биобезопасности.

Особое внимание уделяют контролю популяции диких кабанов, которые являются потенциальными переносчиками вируса. Запланированы рейды для выявления животных и обнаружения павших особей.

За последние пять лет численность кабанов в республике сократилась на 91% — до 551 особи. Дополнительно вокруг свиноводческих предприятий созданы зоны, где запрещены подкормка диких животных и всё, что способно привлечь их к фермам.

Ранее челнинка обвинила груминг-салон в гибели собаки во время процедуры. Грумер мог жестоко обращаться с животным.

Всё самое интересное в нашем канале в MAX.