Общество
16 марта 22:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане пройдет первый киберспортивный турнир для подростков

Местом состязания станет МОВА — многопользовательская онлайн-боевая арена.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первая в республике «Мобильная лига первых» пройдет в Бугульминском районе в два этапа. Квалификационные соревнования состоятся 22 и 29 марта. Восемь команд финалистов будут состязаться в гала-турнире. Для проигравших останется возможность снова попробовать во второй квалификации. В апреле состоится районный этап, в котором и определятся трое победителей. Об этом сообщает пресс-служба «Движения Первых».

Ребята 13-18 лет поборются за титул первоклассного киберспортсмена в популярной онлайн-игре пять на пять. Местом соревнования станет МОВА — многопользовательская онлайн-боевая арена. Один раунд будет длиться 20 минут. Принять участие могут желающие из всех уголков республики.

На турнире можно будет не только развить стратегическое мышление, но и найти друзей, а также пригласить с собой болельщиков и родных, для которых также предусмотрели развлечения — игровые станции.

Ранее помощник раиса Татарстана, руководитель движения Тимур Сулейманов заявил, что лига станет местом, где можно не только посоревноваться в одной из популярных игр на телефоне, но и пообщаться, научиться командной работе и найти единомышленников. Проект поможет быть с ребятами на одной волне.

