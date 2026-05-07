Общество
7 мая 10:34
Дилия Мингазова

Журналист

В Татарстане проживает более 3,6 тысячи ветеранов СВО

Для таких граждан в республике работает круглосуточная медицинская психологическая служба с телефоном доверия.

Автор фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Татарстане проживает более 3,6 тысячи ветеранов специальной военной операции, об этом на брифинге рассказала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Всего в республике 3689 ветеранов СВО – из них инвалидность имеют 1,6 тысячи человек, находятся на социальной реабилитации 715 человек, а получают медпомощь – 419 человек.

- С целью оказания помощи работают кабинеты медико-психологического консультирования. В структуре Республиканской клинической психиатрической больницы функционирует круглосуточная медицинская психологическая служба с телефоном доверия, - отметила Фазлеева.

Кроме того, в 2025 году Татарстан стал первым регионов России, который начал оказывать услуги по зубопротезированию. В этом году появился и федеральный документ по данному направлению, определяющий основные положения оказания этих услуг.

Ранее мы подробно писали о том, какие меры поддержки организуют для ветеранов ВОВ в Татарстане. С каждым годом их количество сокращается - сейчас их 5534, а десять лет назад насчитывалось в десять раз больше.

