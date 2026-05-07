Для таких граждан в республике работает круглосуточная медицинская психологическая служба с телефоном доверия.

В Татарстане проживает более 3,6 тысячи ветеранов специальной военной операции, об этом на брифинге рассказала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Всего в республике 3689 ветеранов СВО – из них инвалидность имеют 1,6 тысячи человек, находятся на социальной реабилитации 715 человек, а получают медпомощь – 419 человек.

- С целью оказания помощи работают кабинеты медико-психологического консультирования. В структуре Республиканской клинической психиатрической больницы функционирует круглосуточная медицинская психологическая служба с телефоном доверия, - отметила Фазлеева.

Кроме того, в 2025 году Татарстан стал первым регионов России, который начал оказывать услуги по зубопротезированию. В этом году появился и федеральный документ по данному направлению, определяющий основные положения оказания этих услуг.

