Рустам Минниханов поручил провести мероприятия, посвящённые Дню Победы, на самом высоком уровне.

На республиканском совещании в Доме правительства Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул большой вклад республики в Великую Победу.

- 81 год назад ценой невероятных усилий наши деды и прадеды одержали победу в самой кровопролитной войне в истории. На фронт ушли 700 тысяч татарстанцев, больше половины из них не вернулись. 353 человека удостоены высокого звания Героя Советского Союза. С самого начала войны предприятия Татарстана и наши сельчане активно включились в работу по выполнению военных заказов и обеспечению фронта всем необходимым, - цитирует раиса Татарстана его пресс-служба.

Глава республики напомнил, что сегодня в Татарстане проживают 5 тысяч 534 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 92 фронтовика, а также 1017 вдов ветеранов войны.

Рустам Минниханов поручил главам муниципальных образований и руководителям республиканских министерств и ведомств обеспечить проведение торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, на самом высоком уровне, организовать чествование ветеранов войны и труда, а также участников СВО и членов семей погибших военнослужащих, уделив особое внимание вопросам безопасности.

