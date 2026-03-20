В Татарстане расследуют три случая нарушения правил пользования газом
За последнее время в Татарстане произошло сразу три серьезных инцидента, связанных с газовым оборудованием. Ведется расследование, сообщили в Госжилинспекции республики.
В Бугульме случился пожар из-за нарушения правил пользования газовой плитой. Жертв удалось избежать, но в квартире отключили и заглушили газовый водонагреватель. Специалисты выясняют, какие именно ошибки допустили жильцы при приготовлении ужина.
В Казани зафиксировали утечки газа в двух многоквартирных домах — №9 по улице Бирюзовой и №31 по улице Губкина. Причина — негерметичность внутридомового газопровода. Подача газа временно приостановлена до завершения ремонта и тщательной проверки всех квартир.
В инспекции отметили, что техническое обслуживание газового оборудования в этих домах проводилось относительно недавно. Это вызывает вопросы к качеству работ и требует детального анализа. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что условия бесплатной догазификации дачных домов в Татарстане уточнили в Росреестре. В первую очередь СНТ должно находиться в границах населенного пункта.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.