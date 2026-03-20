Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За последнее время в Татарстане произошло сразу три серьезных инцидента, связанных с газовым оборудованием. Ведется расследование, сообщили в Госжилинспекции республики.

В Бугульме случился пожар из-за нарушения правил пользования газовой плитой. Жертв удалось избежать, но в квартире отключили и заглушили газовый водонагреватель. Специалисты выясняют, какие именно ошибки допустили жильцы при приготовлении ужина.

В Казани зафиксировали утечки газа в двух многоквартирных домах — №9 по улице Бирюзовой и №31 по улице Губкина. Причина — негерметичность внутридомового газопровода. Подача газа временно приостановлена до завершения ремонта и тщательной проверки всех квартир.

В инспекции отметили, что техническое обслуживание газового оборудования в этих домах проводилось относительно недавно. Это вызывает вопросы к качеству работ и требует детального анализа. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что условия бесплатной догазификации дачных домов в Татарстане уточнили в Росреестре. В первую очередь СНТ должно находиться в границах населенного пункта.

