В Татарстане снимут детские фильмы на татарском языке за 1,5 млн рублей
Основой сюжета станут фольклор и произведения писателей республики.
До конца 2026 года в Татарстане намерены выпустить два произведения для детей на татарском языке: фильм и мультфильм. На их производство выделили 1,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступило министерство образования и науки республики. Согласно документации, мультфильм должен быть основан на сюжетах татарского фольклора и длиться не менее 15 минут. Планируется снять две серии для детей старше трех лет. К ним подготовят субтитры на русском и английском языках.
Помимо этого, планируются съемки экранизации детского произведения татарского писателя в жанре игрового кино. Хронометраж составит не менее 20 минут, а предназначен фильм будет для юных зрителей старше семи лет. Субтитры также подготовят на двух языках.
Ранее сообщалось, что на ремонт пяти больниц в Татарстане выделили 308 миллионов рублей. Работы нужно завершить до 1 декабря 2026 года, заявки на участие в тендере принимают до 18 марта.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.