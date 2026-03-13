Общество
13 марта 14:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане снимут детские фильмы на татарском языке за 1,5 млн рублей

Основой сюжета станут фольклор и произведения писателей республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

До конца 2026 года в Татарстане намерены выпустить два произведения для детей на татарском языке: фильм и мультфильм. На их производство выделили 1,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило министерство образования и науки республики. Согласно документации, мультфильм должен быть основан на сюжетах татарского фольклора и длиться не менее 15 минут. Планируется снять две серии для детей старше трех лет. К ним подготовят субтитры на русском и английском языках.

Помимо этого, планируются съемки экранизации детского произведения татарского писателя в жанре игрового кино. Хронометраж составит не менее 20 минут, а предназначен фильм будет для юных зрителей старше семи лет. Субтитры также подготовят на двух языках.

Ранее сообщалось, что на ремонт пяти больниц в Татарстане выделили 308 миллионов рублей. Работы нужно завершить до 1 декабря 2026 года, заявки на участие в тендере принимают до 18 марта.

