Основой сюжета станут фольклор и произведения писателей республики.

До конца 2026 года в Татарстане намерены выпустить два произведения для детей на татарском языке: фильм и мультфильм. На их производство выделили 1,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.



Заказчиком выступило министерство образования и науки республики. Согласно документации, мультфильм должен быть основан на сюжетах татарского фольклора и длиться не менее 15 минут. Планируется снять две серии для детей старше трех лет. К ним подготовят субтитры на русском и английском языках.



Помимо этого, планируются съемки экранизации детского произведения татарского писателя в жанре игрового кино. Хронометраж составит не менее 20 минут, а предназначен фильм будет для юных зрителей старше семи лет. Субтитры также подготовят на двух языках.



