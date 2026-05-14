Доступа к ней у обычных пользователей не будет, информацию смогут запрашивать только госорганы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане планируют запустить государственную информационную систему «Регистр населения Республики Татарстан». Проект постановления кабмина, подготовленный Минцифры региона, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Оператором системы станет само министерство цифрового развития республики, а техническую часть возьмёт на себя Центр цифровой трансформации. Регистр создаётся по федеральному закону о едином регистре сведений о населении, подписанному президентом ещё в 2020 году, и соответствующему постановлению правительства России.

Для чего это нужно. Власти смогут лучше оказывать государственные и муниципальные услуги, точнее планировать развитие региона, наводить порядок в данных разных ведомств, правильнее считать бюджеты и готовить программы.

Какие данные туда внесут. В базу попадут почти все сведения о человеке, которые есть у государства. Конкретно: фамилия, имя, отчество и другие основные данные; паспорт и другие удостоверения личности; сведения о регистрации по месту жительства; для иностранцев — данные о праве находиться в России; сведения о втором гражданстве; данные о воинском учёте (кто стоит на учёте, кто снят); учётная запись на «Госуслугах»; документы об образовании, дипломы, учёные степени и звания; постановка на учёт в налоговой, в том числе как самозанятого; регистрация как индивидуального предпринимателя; постановка на учёт в службе занятости; данные пенсионного и медицинского страхования; сведения о рождении; сведения об установлении отцовства; сведения о смерти; семейное положение (женат, разведён и так далее); сведения о смене имени и фамилии; данные об актах гражданского состояния, зарегистрированных за границей; информация о детях.

Кому дадут доступ. Обычный человек зайти в базу и посмотреть чужие данные не сможет. Чтобы получить информацию, нужно отправить официальный запрос через систему электронного документооборота Татарстана. Оператор базы обязан ответить в течение десяти рабочих дней. Потом ещё десять дней даётся на подписание соглашения. Тому, кто запрашивает данные, придётся провести у себя технические работы для защиты информации.

Ранее мы писали, что реестр захоронений выдающихся людей из 500 имен создали в Татарстане. Большинство мест погребения находятся на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.