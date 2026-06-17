Общество
17 июня 07:42
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане учредили премию в 120 тысяч рублей для молодых воспитателей

Претендовать могут сотрудники до 35 лет со стажем не больше пяти лет.

В Татарстане учредили премию в 120 тысяч рублей для молодых воспитателей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане появилась новая мера поддержки для тех, кто работает с детьми. Постановлением кабмина, которое подписал премьер-министр Алексей Песошин, учреждена премия «Наш новый воспитатель» в размере 120 тысяч рублей. Деньги будут выделять из республиканского бюджета.

Претендовать на вознаграждение могут воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители, воспитатели по обучению татарскому языку и другие сотрудники дошкольных учреждений. Главные условия — возраст до 35 лет и стаж работы не более пяти лет. Конкурс будет проводиться ежегодно, а число победителей ограничат тремя сотнями. Если специалист уже получал премию, он может подать заявку снова, но не больше двух раз в сумме и только с новым проектом.

Ранее сообщалось, что учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей. Однако есть ряд критериев.

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