25 марта 22:14
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане усилят контроль над ввозом скота перед Курбан-байрамом

Жителям советуют приобретать животных внутри региона — их достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике ужесточат контроль над ввозом животных в преддверии Курбан-байрама. В этом году он пройдет 27 мая. Из-за праздника может увеличиться количество нелегальной транспортировки, предупредил замглавы ГУ ветеринарии Кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

С февраля в республику ввезли около 170 голов мелкого рогатого скота. На всех животных были проверены документы. Жителям рекомендуется сосредоточиться на поиске скота внутри региона — животных в республике достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

Также татарстанцев предостерегли от сделок с перекупщиками. Они чреваты приобретением больных животных. Убою в республике подлежат только здоровые, маркированные особи, и то после необходимых проверок и регистрации в системе «Хорриот».

Ранее сообщалось, что пастереллез скота в Новосибирской области, где произошло массовое изъятие животных у семей, искоренен. Однако сроки отмены карантина неизвестны. В хозяйствах проводятся поэтапная дезинфекция и другие процедуры.

