Местами в республике также возможен град.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вечером в понедельник, 27 июля, а также ночью и днем 28 июля в регионе прогнозируется гроза, шквалистый ветер порывами до 23 метров в секунду и местами град. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Татарстану.

Владельцам маломерных судов советуют не выезжать на воду, следить за погодой, иметь с собой средства связи, спасения и навигации. Также не стоит рыбачить в одиночку. Автомобилистам не следует выезжать за пределы населенного пункта без необходимости. Кроме того, жителям рекомендуют убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыв окна.

Татарстанцев также призвали держаться подальше от карнизов, рекламных стендов, не парковать авто рядом с навесами и деревьями. При усилении ветра нужно укрыться в здании.

Во избежание попадания молнии не следует стоять рядом с высоким отдельно стоящим деревом, стогом сена, печной трубой, высотным строением и другими подобными объектами. Удар молнии может привести к возгоранию, пожару, разрушению здания, травмам и смерти людей и животных. Жителям советуют установить молниеотводы на домах.

«Поражение человека происходит в случае прямого попадания при прохождении электрического разряда в непосредственной близости (около одного метра) от человека, при распространении электричества в сырой земле или воде», — напомнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске мужчина погиб во время урагана — на него рухнуло дерево. Там же упавшие стволы повредили две легковушки.

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